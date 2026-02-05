Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 05
-14°
Птн, 06
-10°
Сбт, 07
-6°
ЦБ USD 76.91 -0.07 05/02
ЦБ EUR 91.11 0.39 05/02
Нал. USD 76.65 / 76.90 05/02 16:20
Нал. EUR 91.22 / 91.90 05/02 16:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
748
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 266
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 400
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
5 009
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Ученый оценил вероятность распространения лихорадки чикунгунья в России
Старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов сообщил, что возможность распространения лихорадки чикунгунья в России крайне маловероятна. По его словам, единственным теоретическим условием для этого является появление комаров-переносчиков рода Aedes. Однако климатические условия России, особенно низкие температуры, не способствуют размножению этих насекомых. Литвинов подчеркнул, что естественный ареал обитания комаров Aedes значительно отличается от российских условий, что делает вероятность распространения лихорадки в Центральной России и Сибири на данный момент очень низкой.

Старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов сообщил, что возможность распространения лихорадки чикунгунья в России крайне маловероятна.

По его словам, единственным теоретическим условием для этого является появление комаров-переносчиков рода Aedes. Однако климатические условия России, особенно низкие температуры, не способствуют размножению этих насекомых.

Литвинов подчеркнул, что естественный ареал обитания комаров Aedes значительно отличается от российских условий, что делает вероятность распространения лихорадки в Центральной России и Сибири на данный момент очень низкой.

Фото: Depositphotos.com / VadimBorkin.