Ученый оценил вероятность распространения лихорадки чикунгунья в России
Старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов сообщил, что возможность распространения лихорадки чикунгунья в России крайне маловероятна. По его словам, единственным теоретическим условием для этого является появление комаров-переносчиков рода Aedes. Однако климатические условия России, особенно низкие температуры, не способствуют размножению этих насекомых. Литвинов подчеркнул, что естественный ареал обитания комаров Aedes значительно отличается от российских условий, что делает вероятность распространения лихорадки в Центральной России и Сибири на данный момент очень низкой.
Фото: Depositphotos.com / VadimBorkin.