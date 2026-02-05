Трамп назвал фальсификацией заявления о вмешательстве РФ в американские выборы

Президент США Дональд Трамп заявил, что утверждения о вмешательстве России в американские выборы оказались фальсификацией. Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC News. «Все говорили о России, а это оказалось фальсификацией», — заявил Трамп.

При этом он допустил, что другие зарубежные государства в целом могут пытаться влиять на избирательные процессы.

«Нам необходимы честные выборы», — добавил он.

Директор национальной разведки США Тулси Габбард ранее опубликовала отчет, где указала, что после выборов 2016 года представители администрации Барака Обамы подготовили новый разведывательный доклад о якобы вмешательстве России, который противоречил прежним оценкам спецслужб.