ТАСС: гарантии Киеву могут включать реагирование международных сил

На переговорах в Абу-Даби с участием России, США и Украины обсуждаются возможные гарантии безопасности для Украины. По данным западного источника, они могут включать «быстрое реагирование многонациональных сил» вместо традиционных миротворцев, сообщает ТАСС. Ранее The Telegraph писал о предложении создать демилитаризованную буферную зону на Украине, патрулируемую миротворцами. Украина требует размещения европейских войск, Россия — китайских военнослужащих. Европейский контингент, возможно, разместят вдали от границы как «третью линию обороны». Переговоры проходят во второй день в закрытом формате. Россия настаивает на признании Донбасса частью своей территории.

На переговорах в Абу-Даби, где представители России, США и Украины обсуждают пути урегулирования военного конфликта, стало известно о возможных гарантиях безопасности для Украины. По информации неназванного западного источника, эти гарантии могут включать «быстрое реагирование многонациональных сил» вместо традиционных миротворцев, передает ТАСС.

Ранее The Telegraph сообщал о предложениях ряда европейских стран создать на Украине демилитаризованную буферную зону, которую могли бы патрулировать миротворцы. Однако Украина настаивает на размещении европейских войск, в то время как Россия выступает за присутствие китайских военнослужащих. Предполагается, что военный контингент Европы может быть размещен вдали от границы, чтобы стать «третьей линией обороны».

Второй день переговоров проходит в закрытом формате, и обсуждения продолжаются. Делегация России настаивает на признании Донбасса частью своей территории.