На переговорах в Абу-Даби, где представители России, США и Украины обсуждают пути урегулирования военного конфликта, стало известно о возможных гарантиях безопасности для Украины. По информации неназванного западного источника, эти гарантии могут включать «быстрое реагирование многонациональных сил» вместо традиционных миротворцев, передает ТАСС.
Ранее The Telegraph сообщал о предложениях ряда европейских стран создать на Украине демилитаризованную буферную зону, которую могли бы патрулировать миротворцы. Однако Украина настаивает на размещении европейских войск, в то время как Россия выступает за присутствие китайских военнослужащих. Предполагается, что военный контингент Европы может быть размещен вдали от границы, чтобы стать «третьей линией обороны».
Второй день переговоров проходит в закрытом формате, и обсуждения продолжаются. Делегация России настаивает на признании Донбасса частью своей территории.