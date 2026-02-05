Священник посоветовал россиянам молиться за своих домашних животных

Православным верующим рекомендовано молиться за своих домашних питомцев. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на иеромонаха Феодорита (Сергея Сеньчукова). Он отметил, что существует ряд святых, которые являются покровителями животных, среди которых Флор и Лавр, святой Модест Иерусалимский и святой Власий Иерусалимский. Священник подчеркнул, что даже после смерти животные могут попасть в рай и воссоединиться со своими хозяевами. Иеромонах также посоветовал владельцам кошек и собак обращаться к различным святым во время молитвы. Так, покровительницей кошек является преподобная Гертруда Нивельская, а собак — святой Христофор Псоглавец.

Отмечается, что эти рекомендации помогут верующим укрепить духовную связь со своими питомцами.