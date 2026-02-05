Строительный магазин OBI в рязанском ТЦ сменит название

Строительный магазин OBI в ТРЦ «Марко Молл» в 2026 году продолжит работу под брендом «DOM Лента» («Дом Лента»), как и другие магазины сети. Отмечается, что вывески с названием магазина планируют сменить в первом квартале 2026 года. «В феврале запланировано постепенное обновление сайта и мобильного приложения. Обо всех изменениях и этапах перехода компания будет информировать покупателей дополнительно», — отметили в пресс-службе сети. Помимо этого, по сообщению представителей, магазин расширит ассортимент товаров для строительства, ремонта и сада, включая сезонные категории.

