Стало известно, кому могут повысить зарплаты в этом году
Экономист Михаил Головнин считает, что зарплаты могут повысить сотрудникам IT сектора — особенно специалистам по нейросетям и кибербезопасности. Также, по его словам, можно ожидать роста зарплат в оборонной сфере.
