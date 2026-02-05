Средства ПВО перехватили над Россией 95 БПЛА
36 беспилотников самолетного типа уничтожили над Краснодарским краем, 27 — над Ростовской областью, 21 — над Азовским морем. Восемь БПЛА сбили над Белгородской областью, два — над Крымом, один — над Волгоградской областью.
