Сразу девять УК в Рязанской области лишились лицензий за два года

Отмечается, что с 2022 года в регионе внедрена система рейтинга управляющих компаний. Бранов подчеркнул важность контроля за организациями в «красной зоне». При этом за год четыре компании потеряли лицензии из-за неэффективной работы.

За два года в Рязанской области лицензии потеряли девять управляющих компаний. Об этом сообщило издание «Пресса» со ссылкой на заявление вице-губернатора Артема Бранова.

