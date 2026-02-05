Спортсменам из РФ разрешат участвовать в европейских турнирах под своим флагом

Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) с 1 февраля разрешила спортсменам с российскими и белорусскими паспортами участвовать в юношеских и молодежных европейских турнирах под национальным флагом и с гимном. Об этом сообщается в официальном письме, направленном национальным федерациям.

Согласно новым правилам, спортсмены из России и Беларуси, выступающие в юношеских и юниорских категориях, больше не будут сталкиваться с ограничениями на участие в соревнованиях Европейской федерации водных видов спорта, как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах. Это значит, что во всех турнирах, кроме взрослой категории, они смогут выступать без проверки биографических данных.

Данное решение принято в соответствии с правилами European Aquatics по использованию флагов, гимнов и формы, при условии, что национальные федерации России и Беларуси имеют действующую аккредитацию. Новые правила разработаны на основе рекомендаций Международного олимпийского комитета и Всемирной федерации водных видов спорта World Aquatics.