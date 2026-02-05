Рязанский священник: аборты и гадалки виноваты в продолжении СВО

По его словам, заключить перемирие на Украине не получается «из-за роста числа абортов, колдунов, магов, тарологов, нумерологов, гадалок и всяких ведьм». «В стране, которая ведёт войну, огромное количество людей призывает на помощь нечистую силу. За 3 месяца 2025 года количество проданных оккультных предметов увеличилось в 2 раза по сравнению с 2024 годом», — заявил епископ Скопинский и Шацкий Питирим. Также, по словам Питирима, на ситуацию влияет коррупция, сквернословие, блуд, позорные юмористические шоу, «голые» вечеринки.

Рязанский священник назвал причины, мешающие заключить мир на Украине. Об этом епископ Скопинский и Шацкий Питирим рассказал во время проповеди после молебна.

По его словам, заключить перемирие на Украине не получается «из-за роста числа абортов, колдунов, магов, тарологов, нумерологов, гадалок и всяких ведьм».

«В стране, которая ведёт войну, огромное количество людей призывает на помощь нечистую силу. За 3 месяца 2025 года количество проданных оккультных предметов увеличилось в 2 раза по сравнению с 2024 годом», — заявил епископ Скопинский и Шацкий Питирим.

Также, по словам Питирима, на ситуацию влияет коррупция, сквернословие, блуд, позорные юмористические шоу, «голые» вечеринки.