Рязанец-рецидивист жестоко избил своего знакомого и облил его кипятком

По данным следствия, в октябре 2025 года обвиняемый избил своего 43-летнего приятеля в квартире на улице Шаповского. Конфликт начался на кухне — тот избил друга руками и ногами, а затем облил кипятком. В итоге пострадавшего доставили в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами, переломами ребер и ожогами.

Ранее судимого 47-летнего рязанца привлекут к ответственности за жестокое избиение и обливание кипятком своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Обвиняемый скрылся, но был задержан и заключен под стражу. Дело передано в суд с обвинением по статье, предусматривающей до 10 лет лишения свободы.