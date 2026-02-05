Рязанцам пообещали кратковременное потепление

В четверг, 5 февраля, Рязанская область оказалась под влиянием арктического антициклона, который принес в регион ясную и безветренную погоду. Вечером в пятницу, 6 февраля, он сменится южным циклоном. В области будет облачно, ветренно. 7 и 8 февраля может выпасть от 5 до 10 см снега. Однако оттепели в эти дни не случится, она ожидается в Воронеже и на юге Тамбовской области. На следующей неделе ситуация повторится: сначала прогнозируют волну холода (которая будет уже на пару градусов слабее предыдущей), а к пятнице, 13 февраля, в Рязани может немного потеплеть. Согласно текущим данным, на несколько часов в регионе температуры станут плюсовыми, ожидается дождь вместо снега. После кратковременного потепления 13 февраля в регион вновь вернутся 20-градусные морозы.

