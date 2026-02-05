Россия, Украина и США договорились об обмене 314 заключенными
Об этом заявил посланник Трампа Уиткофф, его цитирует РИА Новости. Помимо этого, Уиткофф назвал переговоры по Украине в Абу-Даби «подробными и продуктивными». Политик отметил, что дискуссии продолжатся в ближайшие недели. По его словам, в этих переговорах предстоит еще много работы.
Россия, Украина и США договорились об обмене 314 заключенными. Об этом заявил посланник Трампа Уиткофф, его цитирует РИА Новости.
Помимо этого, Уиткофф назвал переговоры по Украине в Абу-Даби «подробными и продуктивными». Политик отметил, что дискуссии продолжатся в ближайшие недели.
По его словам, в этих переговорах предстоит еще много работы.