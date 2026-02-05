РКН попросили запретить публикации видео с мест нападений в школах

Татьяна Буцкая, первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, предложила Роскомнадзору ввести мораторий на публикацию видеозаписей нападений в школах. В письме предлагается запретить публикацию видеозаписей с мест преступлений, кроме официальных заявлений правоохранителей. Также предлагается рассмотреть изменения в законодательстве, запрещающие распространение контента с методами насильственных преступлений.

Татьяна Буцкая, первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, предложила Роскомнадзору ввести мораторий на публикацию видеозаписей нападений в школах. Об этом сообщили в телеграм-канале «Раньше всех. Ну почти».

В письме предлагается запретить публикацию видеозаписей с мест преступлений, кроме официальных заявлений правоохранителей. Также предлагается рассмотреть изменения в законодательстве, запрещающие распространение контента с методами насильственных преступлений.

Подчёркивается, что такие материалы могут побудить к подражанию и создать риски для общественной безопасности.

Ранее в Красноярске восьмиклассница устроила поджог в школе, пострадали пятеро.