Путин объявил открытым Год единства народов России
Президент России Владимир Путин объявил об открытии Года единства народов. Об этом сообщило издание РИА Новости.
Глава государства назначил Сергея Кириенко, первого заместителя главы администрации, и Татьяну Голикову, заместителя председателя правительства, сопредседателями организационного комитета по проведению мероприятий.
Их главная лавная цель — укрепление национального единства, мира и гармонии между народами.
Фото: сайт Кремля.