После ЧП в Тамбовской области отменили несколько поездов, идущих через Рязань

Движение части поездов через Рязань изменили после происшествия и продолжающихся работ на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области. Перевозчик скорректировал расписание и отменил несколько рейсов. Об этом сообщили в Telegram-канале «ФПК. Лучше поездом!».

Движение части поездов через Рязань изменили после происшествия и продолжающихся работ на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области. Перевозчик скорректировал расписание и отменил несколько рейсов. Об этом сообщили в Telegram-канале «ФПК. Лучше поездом!».

На 5 февраля отменили поезда № 65 Москва — Воронеж, № 738 Москва — Воронеж и № 739 Воронеж — Москва.

У ряда поездов также изменилось время отправления. Позже графика отправятся поезда Москва — Волгоград, Москва — Балаково, Москва — Грозный, Москва — Саратов, Москва — Анапа, а также несколько рейсов Саратов — Москва.

Деньги за билеты, купленные онлайн, вернут автоматически в течение семи дней. При оплате наличными оформить возврат можно в кассах ФПК.

Ранее говорилось, что 4 февраля на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области произошел сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием груза.