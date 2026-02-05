Полмиллиона тонн грузов перевезли по железной дороге в Рязанской области

В Рязанской области в январе 2026 года по железной дороге отправили 522,6 тыс. тонн грузов — это на 13,7% меньше, чем год назад. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Основной объем по-прежнему дали нефть и нефтепродукты: почти 464 тыс. тонн. Но и здесь зафиксировали спад — минус 11,7% к январю прошлого года. Заметно просела и отправка зерна (24,7 тыс. тонн, это -34,3%), а также химикатов и соды (16 тыс. тонн, это -31,9%).

При этом по отдельным позициям произошел резкий рост. Погрузка промышленного сырья и формовочных материалов увеличилась сразу в 66 раз и достигла 4,8 тыс. тонн. Строительных грузов отправили в 2,5 раза больше, чем год назад: 2,1 тыс. тонн. Также выросли перевозки товаров народного потребления — до 1,5 тыс. тонн (+12,2%).