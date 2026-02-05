Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 05
-14°
Птн, 06
-10°
Сбт, 07
-6°
ЦБ USD 76.91 -0.07 05/02
ЦБ EUR 91.11 0.39 05/02
Нал. USD 76.65 / 76.90 05/02 16:20
Нал. EUR 91.22 / 91.90 05/02 16:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
748
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 266
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 400
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
5 009
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Полмиллиона тонн грузов перевезли по железной дороге в Рязанской области
В Рязанской области в январе 2026 года по железной дороге отправили 522,6 тыс. тонн грузов — это на 13,7% меньше, чем год назад. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

В Рязанской области в январе 2026 года по железной дороге отправили 522,6 тыс. тонн грузов — это на 13,7% меньше, чем год назад. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Основной объем по-прежнему дали нефть и нефтепродукты: почти 464 тыс. тонн. Но и здесь зафиксировали спад — минус 11,7% к январю прошлого года. Заметно просела и отправка зерна (24,7 тыс. тонн, это -34,3%), а также химикатов и соды (16 тыс. тонн, это -31,9%).

При этом по отдельным позициям произошел резкий рост. Погрузка промышленного сырья и формовочных материалов увеличилась сразу в 66 раз и достигла 4,8 тыс. тонн. Строительных грузов отправили в 2,5 раза больше, чем год назад: 2,1 тыс. тонн. Также выросли перевозки товаров народного потребления — до 1,5 тыс. тонн (+12,2%).