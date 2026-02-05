Под Рязанью произошло серьезное ДТП
Авария произошла в четверг, 5 февраля, между деревней Кельцы и поселком Передельцы. Столкнулись легковушка и грузовик. Легковой автомобиль получил серьезные повреждения. Информации о пострадавших нет. На месте работают полицейские.
