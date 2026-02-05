Рязань
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
720
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 234
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 379
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 972
Почти 4 000 рязанских семей улучшили жилищные условия с помощью маткапитала
В 2025 году более 3,9 тысяч семей Рязанской области улучшили жилищные условия с помощью маткапитала. Об этом 5 февраля сообщили в пресс-службе регионального отделения СФР.

Там напомнили, что погасить основной долг или первоначальный взнос по ипотеке можно сразу после рождения или усыновления ребенка. Для других целей необходимо, чтобы дети, на которых выдали сертификат, достигли трехлетнего возраста.

Материнский капитал разрешается использовать на следующие жилищные нужды:

  • покупка жилья;
  • строительство или реконструкция жилого дома (в том числе с привлечением подрядной организации и с использованием эскроу-счета);
  • компенсацию расходов на уже построенный или реконструированный дом;
  • оплату по договору участия в долевом строительстве.

Заявление о распоряжении средствами можно подать лично в клиентской службе отделения СФР по Рязанской области, через «Госуслуги», МФЦ, одновременно с оформлением ипотечного кредита в банке.