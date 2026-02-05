Павел Малков: в 2026 году в Рязанской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» обновят 25 общественных пространств

«Продолжаем благоустраивать города и поселки Рязанской области. В этом году по нацпроекту „Инфраструктура для жизни“ обновим 25 общественных пространств. Какие именно — выбрали сами жители. В голосовании в рамках федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“ приняли участие более 130 тысяч человек», — сказал Павел Малков. Губернатор уточнил, что в Рязани приведут в порядок шесть площадок. Обновят сквер у Дворца молодежи, продолжат благоустройство Лыбедского бульвара в районе улицы Маяковского.

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал о планах по благоустройству муниципальных образований и реализации в этом направлении проектов, получивших федеральную поддержку. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Губернатор уточнил, что в Рязани приведут в порядок шесть площадок. Обновят сквер у Дворца молодежи, продолжат благоустройство Лыбедского бульвара в районе улицы Маяковского. В поселке Лесной появится спортивная площадка. В Ряжске продолжат обновлять городской парк, в Клепиках приведут в порядок въезд в город.

«Отдельное внимание — проектам, победившим во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Новые благоустроенные пространства появятся в Касимове, Скопине, Сасове, Новомичуринске, Шацке и Михайлове. В Ряжске за счет областного бюджета создадим детский парк «Орленок», — сказал Павел Малков.