Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
767
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 294
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 427
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
5 043
Объединение потребителей РФ выступило против запрета на продажу вейпов
Объединение потребителей России выступило против запрета на продажу вейпов. Об этом сообщило издание «Ведомости».

Организация выступила против передачи регионам полномочий запрещать продажу электронных сигарет и жидкости для них. Обращение направлено в администрацию президента РФ.

Авторы считают, что такие меры могут привести к росту нелегального рынка, ослаблению контроля и созданию «лоскутной» системы регулирования.

В обращении приводится пример международной практики: в ОАЭ и Австралии запреты на ЭСДН увеличили нелегальные продажи, заставив власти искать альтернативные подходы.