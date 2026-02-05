Объединение потребителей РФ выступило против запрета на продажу вейпов
Объединение потребителей России выступило против запрета на продажу вейпов. Об этом сообщило издание «Ведомости».
Организация выступила против передачи регионам полномочий запрещать продажу электронных сигарет и жидкости для них. Обращение направлено в администрацию президента РФ.
Авторы считают, что такие меры могут привести к росту нелегального рынка, ослаблению контроля и созданию «лоскутной» системы регулирования.
В обращении приводится пример международной практики: в ОАЭ и Австралии запреты на ЭСДН увеличили нелегальные продажи, заставив власти искать альтернативные подходы.