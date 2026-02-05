На Земле началась магнитная буря
По словам метеоролога Михаила Леуса, на Земле зафиксированы первые возмущения от начавшегося несколько дней назад всплеска солнечной активности. 4 февраля произошла вспышка высшего балла X в зоне возможного прямого влияния на планету, однако она не сопровождалась выбросами плазмы. В такой ситуации геомагнитное поле стало возмущенным, а после 6 часов утра 5 февраля началась магнитная буря уровня G1 (слабая).
