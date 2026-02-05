На рязанскую стоматологическую клинику подали в суд
ООО «Фортуна Технолоджис» подало иск к ООО «Стоматология Фотина Дент» о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на фотографическое произведение в сумме 21 000 рублей. Об этом 5 февраля сообщили в соцсетях арбитражного суда. Судом установлено, что О. Н. Федотов — автор фотографического произведения. На сайте стоматологической клиники незаконно использовали объект. Федотов и истец заключали договор, согласно которому «Фортуна Технолоджис» получила имущественные права требования. Суд учел, что стоматологическую клинику ранее не привлекали к ответственности за нарушение. Требуемую сумму компенсации признали завышенной. С ООО «Стоматология Фотина Дент» взыскали 10 000 руб. Решение не вступило в законную силу.
ООО «Фортуна Технолоджис» подало иск к ООО «Стоматология Фотина Дент» о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на фотографическое произведение в сумме 21 000 рублей. Об этом 5 февраля сообщили в соцсетях арбитражного суда.
Судом установлено, что О. Н. Федотов — автор фотографического произведения. На сайте стоматологической клиники незаконно использовали объект.
Федотов и истец заключали договор, согласно которому «Фортуна Технолоджис» получила имущественные права требования.
Суд учел, что стоматологическую клинику ранее не привлекали к ответственности за нарушение. Требуемую сумму компенсации признали завышенной. С ООО «Стоматология Фотина Дент» взыскали 10 000 рублей.
Решение не вступило в законную силу.