МВД: мошенники выдают себя за клиентов репетиторов и крадут их данные
Мошенники начали представляться потенциальными клиентами онлайн-репетиторов и запрашивать реквизиты банковских карт. Об этом 5 февраля сообщило РИА Новости со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
Как заявили в министерстве, аферисты находят онлайн-репетиторов и договариваются о занятиях. Под предлогом оплаты или «возврата излишней суммы» злоумышленники просят отправить реквизиты банковской карты.
Уточняется, что мошенники часто ссылаются на нахождение за границей и сложности с международными переводами.
Как отметили в МВД, цель схемы — получение данных банковских карт.