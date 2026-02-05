Мошенники начали предлагать россиянам вернуть деньги за переплату за ЖКУ

Мошенники запустили новую схему, предлагая россиянам вернуть переплату за ЖКУ через СМС якобы от управляющих компаний с указанием суммы возврата. По ссылке из сообщения ведёт на фишинговый сайт, где мошенники получают доступ к банковским данным и аккаунтам «Госуслуг», предупреждает Александр Токаренко. В ЖКХ возврат «живых» денег на карту отсутствует: переплаты автоматически идут в счёт будущих платежей, снижая сумму в следующей квитанции. Токаренко советует не переходить по сомнительным ссылкам, установить антивирус и помнить, что любые требования вводить данные карты для «возврата» — признак мошенничества.

Мошенники начали новую аферу, предлагая россиянам вернуть переплату за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом предупредил член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко, передает KP.RU.

Злоумышленники рассылают СМС-сообщения, якобы от управляющих компаний, в которых утверждается, что пользователю готовы вернуть переплату за отопление с указанием конкретной суммы. Чтобы получить деньги, предлагается перейти по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт. В результате такого перехода россияне рискуют потерять деньги и предоставить мошенникам доступ к своим учетным записям на «Госуслугах».

"В системе ЖКХ нет такой опции, как возврат живых денег на карту плательщика. Любая переплата автоматически перечисляется как аванс в счет будущих платежей, что означает, что в новой платежке сумма будет просто меньше", — пояснил Токаренко.

Эксперт призвал граждан быть осторожными при переходе по любым ссылкам и рекомендовал установить антивирусное программное обеспечение, которое может блокировать доступ к фишинговым сайтам.

Токаренко также напомнил, что любая «выплата» от коммунальных служб, требующая ввода данных банковской карты, практически всегда является обманом.