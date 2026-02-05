Рязань
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
767
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 294
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 427
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
5 043
Мошенники начали предлагать россиянам вернуть деньги за переплату за ЖКУ
Мошенники запустили новую схему, предлагая россиянам вернуть переплату за ЖКУ через СМС якобы от управляющих компаний с указанием суммы возврата. По ссылке из сообщения ведёт на фишинговый сайт, где мошенники получают доступ к банковским данным и аккаунтам «Госуслуг», предупреждает Александр Токаренко. В ЖКХ возврат «живых» денег на карту отсутствует: переплаты автоматически идут в счёт будущих платежей, снижая сумму в следующей квитанции. Токаренко советует не переходить по сомнительным ссылкам, установить антивирус и помнить, что любые требования вводить данные карты для «возврата» — признак мошенничества.

Мошенники начали новую аферу, предлагая россиянам вернуть переплату за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом предупредил член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко, передает KP.RU.

Злоумышленники рассылают СМС-сообщения, якобы от управляющих компаний, в которых утверждается, что пользователю готовы вернуть переплату за отопление с указанием конкретной суммы. Чтобы получить деньги, предлагается перейти по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт. В результате такого перехода россияне рискуют потерять деньги и предоставить мошенникам доступ к своим учетным записям на «Госуслугах».

"В системе ЖКХ нет такой опции, как возврат живых денег на карту плательщика. Любая переплата автоматически перечисляется как аванс в счет будущих платежей, что означает, что в новой платежке сумма будет просто меньше", — пояснил Токаренко.

Эксперт призвал граждан быть осторожными при переходе по любым ссылкам и рекомендовал установить антивирусное программное обеспечение, которое может блокировать доступ к фишинговым сайтам.

Токаренко также напомнил, что любая «выплата» от коммунальных служб, требующая ввода данных банковской карты, практически всегда является обманом.