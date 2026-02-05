Мошенники начали обманывать россиян от имени Роскомнадзора

Мошенники запустили новую схему обмана с подставными звонками от имени Роскомнадзора и других ведомств. О ее механизме «Газете.Ru» рассказал сенатор Артем Шейкин. По его словам, сначала человеку приходит СМС с кодом от неизвестного сервиса. Затем звонит неизвестный и представляется сотрудником госоргана, например Пенсионного фонда, и просит продиктовать код для «подтверждения данных». Этот код используют как отвлекающий маневр.

После этого связь якобы прерывается, а затем поступает новый звонок. Собеседник называет себя сотрудником Роскомнадзора и заявляет, что перехватил мошенников и пытается защитить жертву. Он убеждает срочно позвонить по номеру из нового сообщения. Там у человека выманивают уже реальные коды доступа, в том числе от «Госуслуг».

"Опасность в том, что человек убежден, что действует правильно, сотрудничая с государственными органами", — отметил Шейкин.

Сенатор подчеркнул, что ведомства не перехватывают звонки и не запрашивают коды из СМС по телефону. При подозрениях он посоветовал самостоятельно связываться с организациями по официальным номерам.