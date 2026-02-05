Рязань
Итоги года
Публикации
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
720
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 234
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 379
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 972
Мошенники начали обманывать россиян от имени Роскомнадзора
Мошенники запустили новую схему обмана с подставными звонками от имени Роскомнадзора и других ведомств. О ее механизме «Газете.Ru» рассказал сенатор Артем Шейкин.

По его словам, сначала человеку приходит СМС с кодом от неизвестного сервиса. Затем звонит неизвестный и представляется сотрудником госоргана, например Пенсионного фонда, и просит продиктовать код для «подтверждения данных». Этот код используют как отвлекающий маневр.

После этого связь якобы прерывается, а затем поступает новый звонок. Собеседник называет себя сотрудником Роскомнадзора и заявляет, что перехватил мошенников и пытается защитить жертву. Он убеждает срочно позвонить по номеру из нового сообщения. Там у человека выманивают уже реальные коды доступа, в том числе от «Госуслуг».

"Опасность в том, что человек убежден, что действует правильно, сотрудничая с государственными органами", — отметил Шейкин.

Сенатор подчеркнул, что ведомства не перехватывают звонки и не запрашивают коды из СМС по телефону. При подозрениях он посоветовал самостоятельно связываться с организациями по официальным номерам.