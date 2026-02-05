Молодые соискатели стали в два раза чаще рассматривать вахтовую работу

Наибольший прирост наблюдался в рабочих профессиях. Число резюме комплектовщиков увеличилось на 168%, средняя зарплата — 123 227 рублей. Монтажи и электромонтажники также востребованы: рост резюме на 163% и 129%, зарплаты — 164 201 и 137 750 рублей соответственно. Сварщики и повара также в спросе. Число резюме сварщиков выросло на 120%, зарплата — 141 602 рубля. Поваров стало больше на 111%, зарплата — 106 075 рублей.

В России растёт интерес молодёжи к вахтовой работе. По данным исследования рынка труда, в 2025 году число резюме на вахтовые позиции от 18-24-летних удвоилось по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил «Коммерсант».

Количество резюме молодых соискателей на вахтовые должности выросло на 97% по сравнению с прошлым годом, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Авито Работу». Средняя ожидаемая зарплата составила 117 907 рублей.

Аналитики объясняют рост интереса к вахтовой работе стремлением молодых специалистов к стабильному доходу и опыту, а работодатели используют это для быстрого закрытия кадровых потребностей в промышленности и строительстве.