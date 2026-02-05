Макрон намерен позвонить Путину
Как рассказал ТАСС французский источник, подготовка содержательного разговора займет несколько дней. Он добавил, что Макрон нацелен на результат. При этом лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил в эфире своего YouTube-канала, что Макрон хочет позвонить Путину ради спасения политической карьеры, передало РИА Новости.
