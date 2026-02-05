Истек срок действия договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений с США. Об этом сообщает URA.RU.
5 февраля истек срок действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-III).
Отмечается, что документ более 10 лет служил краеугольным камнем стратегической стабильности и связывал ядерные арсеналы России и США.
В начале 2023 года Штаты публично обвинили Москву в нарушении договора из-за отказа от инспекций, несмотря на объяснения, что это вызвано санкциями. В ответ Россия приостановила участие в ДСНВ. При этом Россия заявила о намерении соблюдать количественные ограничения соглашения еще год после истечения срока.
В МИД подчеркнули, что Россия готова дать «решительный военно-технический ответ» на любые возможные угрозы ее национальной безопасности.