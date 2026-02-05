Группа пятен на Солнце вышла на второе место по числу сильных вспышек
Группа солнечных пятен 4366 заняла второе место в XXI веке по количеству сильных вспышек классов M и X. К середине дня 5 февраля в ней зафиксировали уже 58 таких событий, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Текущий всплеск активности, включая вспышку уровня X8.1, пока оказал ограниченное влияние на Землю.
Однако даже небольшие выбросы постепенно насыщают солнечный ветер плазмой, повышают его скорость и температуру. Из-за этого наблюдаются фоновые возмущения, кратковременные магнитные бури и усиление полярных сияний.
Активная область останется напротив Земли еще один-два дня. Если произойдет крупный выброс плазмы, возможны магнитные бури уровня G4-G5.
Фото: лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.