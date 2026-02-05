Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 05
-13°
Птн, 06
-11°
Сбт, 07
-7°
ЦБ USD 76.55 -0.36 06/02
ЦБ EUR 90.29 -0.82 06/02
Нал. USD 76.26 / 76.90 05/02 18:25
Нал. EUR 91.21 / 91.90 05/02 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
767
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 294
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 427
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
5 043
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
График поездов снова скорректировали после ЧП в Тамбовской области
График движения части поездов временно скорректировали из-за происшествия и продолжающихся работ на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области. Об изменениях сообщил перевозчик в Telegram-канале «ФПК. Лучше поездом!».

График движения части поездов временно скорректировали из-за происшествия и продолжающихся работ на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области. Об изменениях сообщил перевозчик в Telegram-канале «ФПК. Лучше поездом!».

По обновленным данным, изменилось время отправления еще нескольких составов:

  • Поезд № 1 Москва — Волгоград: отправится 5 февраля не ранее 23:00 вместо 19:00.
  • Поезд № 47 Москва — Балаково: 6 февраля не ранее 00:30 вместо 20:00 5 февраля.
  • Поезд № 382 Москва — Грозный: 5 февраля не ранее 23:30 вместо 21:00.
  • Поезд № 126 Москва — Новороссийск: 6 февраля не ранее 5:00 вместо 00:46.

Пассажиров об изменениях дополнительно проинформируют по СМС.

Ранее сообщалось, что на 5 февраля отменили некоторые поезда, идущие через Рязань.

Изменения произошли из-за инцидента в Тамбовской области 4 февраля, где на станции Кочетовка-2 произошел сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием груза.