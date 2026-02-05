График поездов снова скорректировали после ЧП в Тамбовской области
График движения части поездов временно скорректировали из-за происшествия и продолжающихся работ на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области. Об изменениях сообщил перевозчик в Telegram-канале «ФПК. Лучше поездом!».
По обновленным данным, изменилось время отправления еще нескольких составов:
- Поезд № 1 Москва — Волгоград: отправится 5 февраля не ранее 23:00 вместо 19:00.
- Поезд № 47 Москва — Балаково: 6 февраля не ранее 00:30 вместо 20:00 5 февраля.
- Поезд № 382 Москва — Грозный: 5 февраля не ранее 23:30 вместо 21:00.
- Поезд № 126 Москва — Новороссийск: 6 февраля не ранее 5:00 вместо 00:46.
Пассажиров об изменениях дополнительно проинформируют по СМС.
Ранее сообщалось, что на 5 февраля отменили некоторые поезда, идущие через Рязань.
Изменения произошли из-за инцидента в Тамбовской области 4 февраля, где на станции Кочетовка-2 произошел сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием груза.