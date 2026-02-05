ГАИ обратилась к рязанцам из-за непогоды
«Уважаемые участники дорожного движения! В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в тёмное время суток», — отметили в посте.
ГАИ обратилась к рязанцам из-за непогоды. Обращение появилось в соцсетях ведомства.
Ранее для рязанцев выпустили метеопредупреждение.