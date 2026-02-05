Эксперт назвал оружие России, способное уничтожить ПРО США

Российская орбитальная межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» способна нейтрализовать американскую систему ПРО, заявил эксперт Юрий Кнутов. Она позволит нанести удары по США через Южный полюс, расширяя направления возможного удара. Россия обладает гиперзвуковыми блоками «Авангард» с скоростью до 26 махов, которые невозможно перехватить современными системами. Ракеты «Сармат» скоро будут на боевом дежурстве, что усилит стратегические возможности. Также отмечены крылатая ракета «Буревестник», действующая на малых высотах и создающая брешь в ПРО, и гиперзвуковая ракета «Циркон», запускаемая с подводных лодок «Ясень-М», способные преодолевать современные системы обороны.

Российская орбитальная межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» обладает потенциалом, способным нейтрализовать возможности американской системы противоракетной обороны (ПРО), заявил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов, передает NEWS.ru.

Он подчеркнул, что с помощью данного оружия можно теоретически нанести удар по территории США через Южный полюс.

Кнутов отметил, что у России есть гиперзвуковые блоки «Авангард», которые развивают скорость до 26 махов и на сегодняшний день не могут быть перехвачены ни одной существующей ракетой в мире. Ожидается, что ракеты «Сармат» будут поставлены на боевое дежурство, что откроет возможность для нанесения удара по США с любого направления, включая южное.

Кроме того, эксперт упомянул о крылатой ракете «Буревестник» и гиперзвуковой ракете «Циркон», которые также способны преодолевать самые современные системы обороны.

Кнутов добавил, что Россия располагает значительными средствами для нанесения ядерного удара по потенциальным противникам. Крылатая ракета «Буревестник» может действовать на предельно малых высотах, уничтожая системы ПРО и создавая бреши для применения обычных комплексов, таких как «Ярс». Многоцелевые подводные лодки «Ясень-М» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» также способны пробивать противоракетную оборону США.