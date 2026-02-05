Диетолог предупредила о рисках употребления блинов на Масленицу

Ежедневное употребление блинов может привести к проблемам с обменом веществ и пищеварением, хотя само блюдо нельзя назвать вредным. Об этом «Ленте. ру» рассказала доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

По словам эксперта, при регулярном употреблении блинов возрастает нагрузка на поджелудочную железу. Это вызывает резкие скачки уровня глюкозы в крови и усиливает выработку инсулина. В перспективе такая схема питания может способствовать набору веса.

Отдельный риск связан со способом приготовления. Жарка на масле при высокой температуре увеличивает калорийность и образует продукты окисления жиров, которые создают дополнительную нагрузку на печень и сердечно-сосудистую систему.

Людям с чувствительным пищеварением частое употребление блинов грозит тяжестью, вздутием и изжогой, особенно при использовании рафинированной муки и жирных добавок.

При гастрите и проблемах с желчевыводящими путями симптомы могут усилиться.