Итоги года New
Публикации
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
767
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 294
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 427
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
5 043
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
Диетолог предупредила о рисках употребления блинов на Масленицу
Ежедневное употребление блинов может привести к проблемам с обменом веществ и пищеварением, хотя само блюдо нельзя назвать вредным. Об этом «Ленте. ру» рассказала доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

По словам эксперта, при регулярном употреблении блинов возрастает нагрузка на поджелудочную железу. Это вызывает резкие скачки уровня глюкозы в крови и усиливает выработку инсулина. В перспективе такая схема питания может способствовать набору веса.

Отдельный риск связан со способом приготовления. Жарка на масле при высокой температуре увеличивает калорийность и образует продукты окисления жиров, которые создают дополнительную нагрузку на печень и сердечно-сосудистую систему.

Людям с чувствительным пищеварением частое употребление блинов грозит тяжестью, вздутием и изжогой, особенно при использовании рафинированной муки и жирных добавок.

При гастрите и проблемах с желчевыводящими путями симптомы могут усилиться.