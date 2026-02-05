Детей мигрантов стало гораздо меньше в российских школах

Новый закон требует от детей мигрантов сдавать специальный тест, что привело к сокращению числа первоклассников из их числа почти в три раза. Отмечается, что в России живут более 680 тысяч несовершеннолетних мигрантов, 159 тысяч из которых подлежат депортации.

За год число иностранных школьников уменьшилось на 45 тысяч. Об этом сообщили в телеграм-канале «ЕЖ».

Новый закон требует от детей мигрантов сдавать специальный тест, что привело к сокращению числа первоклассников из их числа почти в три раза.

Отмечается, что в России живут более 680 тысяч несовершеннолетних мигрантов, 159 тысяч из которых подлежат депортации.