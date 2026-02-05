Более 40 домашних животных привили от бешенства в Рязанской области
«В Ермишинском округе с начала 2026 года от бешенства привили 9 собак и 33 кошки», — говорится в сообщении. Геннадий Родин, фельдшер, утверждает, что прививка от бешенства играет ключевую роль в предотвращении распространения этого опасного вируса среди животных и людей. Он отмечает, что вакцинация является эффективным методом защиты от болезни, которая может иметь летальный исход.
Более 40 домашних животных привили от бешенства в Ермишинском округе. Об этом сообщило издание «Пресса».
"В Ермишинском округе с начала 2026 года от бешенства привили 9 собак и 33 кошки", — говорится в сообщении.
Геннадий Родин, фельдшер, утверждает, что прививка от бешенства играет ключевую роль в предотвращении распространения этого опасного вируса среди животных и людей. Он отмечает, что вакцинация является эффективным методом защиты от болезни, которая может иметь летальный исход.