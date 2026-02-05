Рязань
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
748
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 266
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 399
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
5 008
Бастрыкин взял на контроль дело о нарушении прав рязанского инвалида
Женщина обратилась к главе СК России с жалобой на нарушение прав на программу «Доступная среда». Она и сестра, инвалид 1 группы, живут в доме на улице Нахимова с неисправным пандусом, что мешает им передвигаться и посещать больницу. Все обращения в органы остались без ответа, никто не привлечен к ответственности. СУ СК России по Рязанской области начало уголовное дело, Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования.

Глава Следственного комитета России Бастрыкин потребовал отчёт по делу о нарушении прав инвалида-колясочника из Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Женщина обратилась к главе СК России с жалобой на нарушение прав на программу «Доступная среда». Она и сестра, инвалид 1 группы, живут в доме на улице Нахимова с неисправным пандусом, что мешает им передвигаться и посещать больницу.

Все обращения в органы остались без ответа, никто не привлечен к ответственности. СУ СК России по Рязанской области начало уголовное дело, Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования.