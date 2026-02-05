Бастрыкин взял на контроль дело о нарушении прав рязанского инвалида

Женщина обратилась к главе СК России с жалобой на нарушение прав на программу «Доступная среда». Она и сестра, инвалид 1 группы, живут в доме на улице Нахимова с неисправным пандусом, что мешает им передвигаться и посещать больницу. Все обращения в органы остались без ответа, никто не привлечен к ответственности. СУ СК России по Рязанской области начало уголовное дело, Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования.

