AP: военные США и России возобновят диалог на высоком уровне

США и Россия договорились возобновить диалог на высоком уровне между военными ведомствами после встреч в Абу-Даби, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на заявление Европейского командования вооруженных сил США. Договоренность была достигнута в ходе переговоров между командующим Европейским командованием США Алексусом Гринкевичем и высокопоставленными российскими и украинскими военными чиновниками. Новый канал связи «обеспечит постоянный контакт между военными ведомствами», что позволит сторонам продолжать работу над достижением прочного мира.

Отмечается, что связь между военными США и России на высоком уровне была приостановлена в 2021 году. Это заявление сделано в день, когда истек срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).