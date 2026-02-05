65-летнего рязанца осудят за хранение конопли
По данным следствия. в августе 2025 года мужчина нашел на участке открытой местности кусты конопли. Он собрал части растений, из которых изготовил каннабис общей массой более четверти килограмма, и стал хранить его для личного употребления. Мужчине грозит до 10 лет колонии.
