Жителей Скопина призвали бережнее относиться к канализационным сетям

Жителей Скопина призвали бережнее относиться к канализационным сетям. Об этом сообщили в МКП «Скопинские водные системы».

В своем обращении предприятие рассказало, что большинство аварий происходит из-за засоров, вызванных неправильным использованием унитазов. Коммунальщики отметили, что тряпки и влажные салфетки не должны сбрасываться в канализацию.

«Не стоит сразу говорить, что всё дело в трубах и их нужно менять. Давайте просто начнем уважать труд других людей», — говорится в сообщении предприятия.

Также в сообщении указано, что авария на канализационной магистрали по улице Советская уже устранена.

Фото: Скопингаген.