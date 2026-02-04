Жителей Скопина призвали бережнее относиться к канализационным сетям
Об этом сообщили в МКП «Скопинские водные системы». В своем обращении предприятие рассказало, что большинство аварий происходит из-за засоров, вызванных неправильным использованием унитазов. Коммунальщики отметили, что тряпки и влажные салфетки не должны сбрасываться в канализацию. Также в сообщении указано, что авария на канализационной магистрали по улице Советская уже устранена.
Фото: Скопингаген.