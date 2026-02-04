Во Всемирный день борьбы с раком рязанцам рассказали, зачем нужна донорская кровь в лечении онкологии

4 февраля, в День борьбы с раком, рязанцам рассказали о важности донорской крови в лечении онкологии. Врач-трансфузиолог Наталья Морозова отметила, что донорская кровь — не только экстренная помощь, но и обязательная часть терапии. При химио- и лучевой терапии снижается выработка клеток крови, вызывая анемию, риск инфекций и кровотечений. Для лечения применяют донорские эритроциты (перенос кислорода), тромбоциты (предотвращение кровотечений) и плазму (остановка кровопотерь). Особенно часто переливания нужны больным с лейкозами и заболеваниями крови, где нарушен гемопоэз. Без донорской крови поддержка жизни невозможна. Поэтому регулярное донорство — ключ для эффективной терапии и поддержки онкобольных на всех этапах лечения.

4 февраля во Всемирный день борьбы с раком рязанцам рассказали, зачем нужна донорская кровь в лечении онкологии. В лечении онкологических заболеваний донорская кровь и ее компоненты зачастую становятся неотъемлемой частью терапии, а не только экстренной мерой, рассказала врач-трансфузиолог высшей категории, заведующая отделом организации оказания медпомощи по профилю «Трансфузиология» ГБУ РО «Областная станция переливания крови» и эксперт просветительского проекта о донорстве крови и плазмы +Я Наталья Морозова.

По словам специалиста, при химио- и лучевой терапии у пациентов часто снижается выработка клеток крови в костном мозге. Это приводит к анемии, повышению риска инфекций и кровотечений. Для коррекции состояния применяют донорские эритроциты, тромбоциты и свежезамороженную плазму. Эритроцитарная масса восполняет дефицит гемоглобина и улучшает транспортировку кислорода, тромбоциты предотвращают кровотечения, а плазма помогает остановить сильную кровопотерю.

Как рассказала Морозова, особенно часто переливания требуются пациентам с лейкозами и другими злокачественными заболеваниями системы крови, у которых нарушен естественный гемопоэз. Частота процедур зависит от состояния больного: при прогрессировании опухоли кровь могут переливать еженедельно или чаще.

«Особенно биоматериал важен для пациентов на поздних стадиях рака: без него им попросту сложно поддерживать жизнь», — сказала специалист.

Врач подчеркнула, что современные технологии могут обеспечить высокую безопасность донорских компонентов: их очищают, облучают, проверяют на инфекции и обеззараживают. При этом искусственных аналогов эритроцитов, тромбоцитов или плазмы не существует — только донорский биоматериал может выполнять эти функции.

«Без регулярного притока донорской крови эффективное лечение многих онкобольных было бы невозможно. Добровольцы напрямую участвуют в поддержке пациентов на разных этапах терапии», — отметила эксперт.

Фото: пресс-служба «+Я».