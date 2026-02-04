4 февраля во Всемирный день борьбы с раком рязанцам рассказали, зачем нужна донорская кровь в лечении онкологии. В лечении онкологических заболеваний донорская кровь и ее компоненты зачастую становятся неотъемлемой частью терапии, а не только экстренной мерой, рассказала врач-трансфузиолог высшей категории, заведующая отделом организации оказания медпомощи по профилю «Трансфузиология» ГБУ РО «Областная станция переливания крови» и эксперт просветительского проекта о донорстве крови и плазмы +Я Наталья Морозова.
По словам специалиста, при химио- и лучевой терапии у пациентов часто снижается выработка клеток крови в костном мозге. Это приводит к анемии, повышению риска инфекций и кровотечений. Для коррекции состояния применяют донорские эритроциты, тромбоциты и свежезамороженную плазму. Эритроцитарная масса восполняет дефицит гемоглобина и улучшает транспортировку кислорода, тромбоциты предотвращают кровотечения, а плазма помогает остановить сильную кровопотерю.
Как рассказала Морозова, особенно часто переливания требуются пациентам с лейкозами и другими злокачественными заболеваниями системы крови, у которых нарушен естественный гемопоэз. Частота процедур зависит от состояния больного: при прогрессировании опухоли кровь могут переливать еженедельно или чаще.
«Особенно биоматериал важен для пациентов на поздних стадиях рака: без него им попросту сложно поддерживать жизнь», — сказала специалист.
Врач подчеркнула, что современные технологии могут обеспечить высокую безопасность донорских компонентов: их очищают, облучают, проверяют на инфекции и обеззараживают. При этом искусственных аналогов эритроцитов, тромбоцитов или плазмы не существует — только донорский биоматериал может выполнять эти функции.
«Без регулярного притока донорской крови эффективное лечение многих онкобольных было бы невозможно. Добровольцы напрямую участвуют в поддержке пациентов на разных этапах терапии», — отметила эксперт.
Фото: пресс-служба «+Я».