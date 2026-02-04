В Скопине перекрыли участок Советской улицы из-за аварии
В Скопине временно ограничили движение транспорта на участке Советской улицы из-за аварии на канализационной сети. Об этом сообщили в администрации округа.
Проезд закрыли на отрезке от стадиона «Торпедо» до Дома престарелых. Ограничение будет действовать до 12:00 5 февраля.
Власти попросили жителей учитывать перекрытие при планировании маршрутов и выбирать пути объезда.
Фото: администрация Скопинского округа.