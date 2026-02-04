В Рязанской области занесло фуру
По словам очевидцев, фуру занесло 4 февраля на трассе после села Инякино в сторону Шилова. На опубликованных кадрах видно, что машина съехала в кювет. Информации о пострадавших не поступало.
Фото: Telegram-канал «Автоклуб | Касимов».