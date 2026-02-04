В Рязанской области впервые за последние 15 лет снизилось число нарушений ПДД
За этот период зафиксировано более трёх млн нарушений. Отмечается, что ужесточение наказаний за превышение скорости, проезд на красный свет и вождение в нетрезвом виде могло повлиять на поведение водителей.
Рязанская область вошла в топ-20 регионов по снижению нарушений ПДД в 2025 году, впервые за 15 лет. Об этом свидетельствуют данные fedstat.ru.
