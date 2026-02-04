В Рязанской области создали рабочую группу по снижению бюрократии в школах
Правительство Рязанской области утвердило создание межведомственной рабочей группы, направленной на оптимизацию административных процессов в сфере образования. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте газеты «Рязанских ведомостей». Согласно распоряжению, руководить работой группы будет заместитель председателя правительства Рязанской области по социальной сфере Наталья Суворова. Ее заместителем назначена министр образования региона Ольга Прушковская. В состав рабочей группы вошли ректор РГУ Дмитрий Боков, заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 27» Галина Выборнова, омбудсмен по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова и другие.
