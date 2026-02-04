Рязань
В Рязанской области создали рабочую группу по снижению бюрократии в школах
