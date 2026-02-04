В Рязанской области работодатель незаконно удержал из зарплаты сотрудника 3000 рублей
Прокурорская проверка в Пронском районе выявила нарушения трудового законодательства на муниципальном предприятии. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Выяснилось, что при увольнении сотрудника работодатель нарушил выплаты расчета и удержал с его зарплаты 3000 рублей.
Прокурор направил представление директору организации и возбудил дело по статье «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».