В Рязанской области ночью зафиксировали 31-градусные морозы
Ночью 4 февраля столбики термометров опустились до -31°С в Сасове и Шилове. В Рязани температура воздуха составила до -24°С. Также 30-градусные морозы ударили в Нижегородской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Кировской, Пензенской, Тамбовской, Липецкой, Саратовской, Ульяновской, Архангельской областях, Мордовии и Коми.
В Рязанской области ночью зафиксировали 31-градусные морозы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил метеоролог Евгений Тишковец.
Согласно данным специалиста, ночью 4 февраля столбики термометров опустились до -31°С в Сасове и Шилове. В Рязани температура воздуха составила -24°С.
Также 30-градусные морозы ударили в Нижегородской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Кировской, Пензенской, Тамбовской, Липецкой, Саратовской, Ульяновской, Архангельской областях, Мордовии и Коми.