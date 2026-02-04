Рязань
В Рязани задержали петербуржца, обслуживавшего узлы связи телефонных мошенников
Предварительно установили, что ранее судимый за сбыт наркотиков мужчина нашел подработку в интернете. По заданию кураторов он арендовал квартиру в Рязани и две в Москве, где установил сим-боксы для одновременной работы большого количества сим-карт. Владельцам жилья он показывал электронные копии паспортов с вымышленными данными.

Подозреваемый регулярно приезжал на адреса для обслуживания оборудования и замены сим-карт. Техника позволяла злоумышленникам звонить из-за рубежа и скрывать реальное местоположение.

В квартире на улице Олимпийский городок оперативники задержали фигуранта. При обследовании адресов в Рязани и Москве изъяли восемь сим-боксов, три сим-банка, роутеры и более двух тысяч сим-карт.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 274.3 УК РФ. Расследование продолжается.