В Рязани кардиохирурги впервые применили 3D-навигацию для операции на сердце

Операцию 40-летнему мужчине провели сотрудники отделения хирургического лечения нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции под руководством заведующего Владислава Поварова. «Мы провели операцию пациенту с врожденным синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта. У таких больных в сердце существует дополнительный участок проведения импульса. Аритмии, формирующиеся из-за этой анатомической особенности, мешают пациентам нормально жить. Приступ происходит внезапно. А в зрелом возрасте может привести к летальному исходу», — сказал Владислав Поваров.

В Рязани кардиохирурги впервые применили 3D-навигацию для операции на сердце. Об этом 4 февраля сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Операцию 40-летнему мужчине провели сотрудники отделения хирургического лечения нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции под руководством заведующего Владислава Поварова.

«Мы провели операцию пациенту с врожденным синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта. У таких больных в сердце существует дополнительный участок проведения импульса. Аритмии, формирующиеся из-за этой анатомической особенности, мешают пациентам нормально жить. Приступ происходит внезапно. А в зрелом возрасте может привести к летальному исходу.

Операцию пациенту мы смогли провести благодаря новому оборудованию. Система картирования строит 3D-модель сердца, именно того участка, где находится очаг аритмии, чтобы максимально к нему приблизиться и уничтожить», — сказал Владислав Поваров.

Операция прошла успешно и через два-три дня пациента выпишут.

Как отметили в минздраве, аналогов навигационной системы картирования, способной выстроить 3D-модель камеры сердца, в клиниках региона нет.

Устройство предназначено для локализации очага патологии, вызывающего аритмию. Хирург ориентируется на параметры, которые предоставляет комплекс. Процедура малоинвазивная и не требует общего наркоза.