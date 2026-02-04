В Рязани из-за ремонтных работ отключили отопление
Для устранения повреждений на теплотрассе приостановлена подача отопления по следующим адресам: с 9:46 до ориентировочно 15:00 на улице Трудовой, дома №№ 10, 22/19; с 10:00 до 16:00 на улице Керамзавода, дома №№ 6, 7, 8. Также отопления нет в школе № 22, центре детского творчества «Стрекоза».
В Рязани 4 февраля отключили отопление. Об этом сообщили в соцсетях МУП «РМПТС».
Для устранения повреждений на теплотрассе приостановлена подача отопления по следующим адресам:
- с 9:46 до ориентировочно 15:00 на улице Трудовой, дома №№ 10, 22/19;
- с 10:00 до 16:00 на улице Керамзавода, дома №№ 6, 7, 8.
Также отопления нет в школе № 22, центре детского творчества «Стрекоза».